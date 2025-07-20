20.07.2025
Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - Регатас Лима 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де Лима — Регатас Лима . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
16:19 24:15 13:23 24:26
77 : 83
20 июля 2025
Превью матча Реал Клуб Де Лима — Регатас Лима
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
19
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
16
30
% реализации штрафных
66.7
71.4
Комментарии к матчу