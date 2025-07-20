20.07.2025
Смотреть онлайн Израиль - Греция 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Израиль — Греция, 31 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 31 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Израиль — Греция
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
17
20
% реализации штрафных
73.9
76.9
Кол-во реализованных бросков
46
51
