20.07.2025
Смотреть онлайн Ирландия - Косово 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Ирландия — Косово, 32 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 32 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Ирландия — Косово
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
8
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
50
77.8
Кол-во реализованных бросков
34
23
Комментарии к матчу