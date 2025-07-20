Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Ирландия - Косово 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: ИрландияКосово, 32 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, 32 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Ирландия
Завершен
24:5 25:14 17:12 8:16
74 : 47
20 июля 2025
Косово
Смотреть онлайн
Превью матча Ирландия — Косово

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
8
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
50
77.8
Кол-во реализованных бросков
34
23
