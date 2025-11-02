Смотреть онлайн Санкт-Пельтен - Суонс Гмунден 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по баскетболу. Бундеслига: Санкт-Пельтен — Суонс Гмунден, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportwelt NOE.
29:33 17:29 20:22 16:13
Превью матча Санкт-Пельтен — Суонс Гмунден
Команда Санкт-Пельтен в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Суонс Гмунден, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.