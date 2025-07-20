20.07.2025
Смотреть онлайн Latvia 3x3 U21 Women - Italy 3x3 U21 Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U21 Nations League Women: Latvia 3x3 U21 Women — Italy 3x3 U21 Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:50 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U21 Nations League Women
Отменен
12:14
12:14
12 : 14
20 июля 2025
Превью матча Latvia 3x3 U21 Women — Italy 3x3 U21 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
1
% реализации штрафных
0
100
Комментарии к матчу