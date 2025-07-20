20.07.2025
Смотреть онлайн Китай (ж) - Южная Корея (ж) 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Китай (ж) — Южная Корея (ж), 50 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК, 50 тур
FIBA Asia Cup Women
Завершен
31:14 27:15 26:19 17:18
31:14 27:15 26:19 17:18
101 : 66
20 июля 2025
Превью матча Китай (ж) — Южная Корея (ж)
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
23
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
17
2
% реализации штрафных
77.3
100
Кол-во реализованных бросков
55
32
Комментарии к матчу