20.07.2025
Смотреть онлайн Словакия - Северная Македония 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Словакия — Северная Македония, 40 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 40 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Завершен
17:17 8:18 24:13 15:17
17:17 8:18 24:13 15:17
64 : 65
20 июля 2025
Превью матча Словакия — Северная Македония
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
14
14
% реализации штрафных
58.3
56
Кол-во реализованных бросков
37
38
Комментарии к матчу