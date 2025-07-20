20.07.2025
Смотреть онлайн Эстония - Грузия 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Эстония — Грузия, 41 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 41 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Эстония — Грузия
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
27
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
20
16
% реализации штрафных
83.3
66.7
Кол-во реализованных бросков
56
48
Комментарии к матчу