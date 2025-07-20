Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Пуэрто-Монт - Бостон Колледж 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Пуэрто-МонтБостон Колледж . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Чили НБЛ Сегунда
Пуэрто-Монт
Завершен
34:26 19:18 27:20 29:21
109 : 85
20 июля 2025
Бостон Колледж
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Пуэрто-Монт — Бостон Колледж

История последних встреч

Пуэрто-Монт
Пуэрто-Монт
Бостон Колледж
Пуэрто-Монт
1 победа
1 победа
50%
50%
02.08.2025
Бостон Колледж
Бостон Колледж
64:61
Пуэрто-Монт
Пуэрто-Монт
Обзор
21.07.2025
Пуэрто-Монт
Пуэрто-Монт
71:67
Бостон Колледж
Бостон Колледж
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
24
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
17
4
% реализации штрафных
81
100
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Риу Ави Риу Ави
Бенфика Бенфика
17 Января
23:30