20.07.2025

Смотреть онлайн Тойота Бошоку - Shiga Bank Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами - Женщины: Тойота БошокуShiga Bank Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Тойота Бошоку
Завершен
19:14 25:18 23:17 23:11
90 : 60
20 июля 2025
Shiga Bank Women
Превью матча Тойота Бошоку — Shiga Bank Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
15
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
61.1
75
