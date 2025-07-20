20.07.2025
Смотреть онлайн Хай-Тек Кугарс - Аисин АВ Вингс 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Хай-Тек Кугарс — Аисин АВ Вингс . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
18:23 16:13 18:24 18:13
70 : 73
20 июля 2025
Превью матча Хай-Тек Кугарс — Аисин АВ Вингс
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
2
11
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
69
85.7
Комментарии к матчу