20.07.2025
Смотреть онлайн Aranmare Women - Himeji Egrets Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Aranmare Women — Himeji Egrets Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
15:13 23:11 16:16 15:18
69 : 58
20 июля 2025
Превью матча Aranmare Women — Himeji Egrets Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
7
2
Реализовано штрафных
8
16
% реализации штрафных
53.3
76.2
Комментарии к матчу