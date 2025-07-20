20.07.2025
Смотреть онлайн Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины - Яманаси Квин Бис 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины — Яманаси Квин Бис . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
22:24 18:17 18:14 16:23
22:24 18:17 18:14 16:23
74 : 78
20 июля 2025
Превью матча Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины — Яманаси Квин Бис
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
10
12
Реализовано штрафных
10
10
% реализации штрафных
58.8
90.9
Комментарии к матчу