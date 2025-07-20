Смотреть онлайн Чансон В-Мэджик - Ниигата Альбирекс Реббитс - Женщины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Чансон В-Мэджик — Ниигата Альбирекс Реббитс - Женщины . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
27:19 27:18 15:21 14:11
Превью матча Чансон В-Мэджик — Ниигата Альбирекс Реббитс - Женщины
Команда Чансон В-Мэджик в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.