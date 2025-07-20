20.07.2025
Смотреть онлайн Mitsuuroko Women - Japan University Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Mitsuuroko Women — Japan University Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
21:18 16:21 17:24 17:14
21:18 16:21 17:24 17:14
71 : 77
20 июля 2025
Превью матча Mitsuuroko Women — Japan University Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
24
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
6
5
% реализации штрафных
60
55.6
Комментарии к матчу