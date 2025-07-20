20.07.2025
Смотреть онлайн Энеос Санфлауэрс - Женщины - Mitsui Sumitomo Bank Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Энеос Санфлауэрс - Женщины — Mitsui Sumitomo Bank Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
22:7 9:19 10:15 14:10
55 : 51
20 июля 2025
Превью матча Энеос Санфлауэрс - Женщины — Mitsui Sumitomo Bank Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
9
3-х очк. попадания
3
9
Реализовано штрафных
14
6
% реализации штрафных
82.4
33.3
