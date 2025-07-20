20.07.2025
Смотреть онлайн Quezon City Women - New Zealand Bluefire Valkyries Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Philippines WMPBL Women: Quezon City Women — New Zealand Bluefire Valkyries Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Philippines WMPBL Women
Завершен
9:30 10:22 10:22 16:25
45 : 99
20 июля 2025
Превью матча Quezon City Women — New Zealand Bluefire Valkyries Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
28
3-х очк. попадания
4
10
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
50
56.5
Комментарии к матчу