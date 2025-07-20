20.07.2025
Смотреть онлайн SG Basketball - Siglap 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — NBL, Division 1: SG Basketball — Siglap . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
NBL, Division 1
Завершен
19:34 15:17 16:17 13:22
63 : 90
20 июля 2025
Превью матча SG Basketball — Siglap
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
27
3-х очк. попадания
3
8
Реализовано штрафных
10
9
% реализации штрафных
47.6
60
Комментарии к матчу