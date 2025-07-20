Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Dinosaurios - Леонес Лима 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруПеру Лига де Лима - Женщины: DinosauriosЛеонес Лима . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Dinosaurios
Завершен
20:20 22:15 20:17 16:23
78 : 75
20 июля 2025
Леонес Лима
Статистика матча

2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
3
21
% реализации штрафных
60
80.8
Комментарии к матчу
