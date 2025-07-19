Превью матча ГМК Чиребон - Женщины — Surabaya University Women

Команда ГМК Чиребон - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Surabaya University Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.