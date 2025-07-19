Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн ГМК Чиребон - Женщины - Surabaya University Women 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами - Женщины: ГМК Чиребон - ЖенщиныSurabaya University Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
ГМК Чиребон - Женщины
Завершен
16:21 19:12 6:22 20:9
61 : 64
19 июля 2025
Surabaya University Women
Превью матча ГМК Чиребон - Женщины — Surabaya University Women

Команда ГМК Чиребон - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Surabaya University Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
6
3-х очк. попадания
5
15
Реализовано штрафных
16
7
% реализации штрафных
57.1
43.8
Кол-во реализованных бросков
36
28
