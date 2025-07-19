19.07.2025
Смотреть онлайн Филиппины - Женщины - Новая Зеландия - Женщины 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Филиппины - Женщины — Новая Зеландия - Женщины, 31 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 31 тур
FIBA Asia Cup Women
Завершен
13:19 25:23 18:11 15:25
71 : 78
19 июля 2025
Превью матча Филиппины - Женщины — Новая Зеландия - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
26
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
64.7
68.8
Кол-во реализованных бросков
36
42
Комментарии к матчу