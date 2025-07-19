19.07.2025
Смотреть онлайн Иордания - Таиланд - Женщины 19.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени
МСК
FIBA Asia Cup Div.B Women
Завершен
18:7 24:14 18:13 18:18
78 : 52
19 июля 2025
Превью матча Иордания — Таиланд - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
11
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
61.5
64.3
Комментарии к матчу