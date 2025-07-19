19.07.2025
Смотреть онлайн Аисин АВ Вингс - Aranmare Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Аисин АВ Вингс — Aranmare Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
23:13 17:11 15:17 22:13
77 : 54
19 июля 2025
Превью матча Аисин АВ Вингс — Aranmare Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
20
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
18
2
% реализации штрафных
75
40
Комментарии к матчу