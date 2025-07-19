19.07.2025
Смотреть онлайн Чансон В-Мэджик - Ибара Викиес 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Чансон В-Мэджик — Ибара Викиес . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
16:3 18:11 19:16 17:18
70 : 48
19 июля 2025
Превью матча Чансон В-Мэджик — Ибара Викиес
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
11
3
% реализации штрафных
68.8
75
Комментарии к матчу