19.07.2025
Смотреть онлайн Хай-Тек Кугарс - Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Хай-Тек Кугарс — Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
27:20 13:15 26:15 16:23
82 : 73
19 июля 2025
Превью матча Хай-Тек Кугарс — Fujitsu Ред Уэйвс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
6
18
% реализации штрафных
46.2
85.7
Комментарии к матчу