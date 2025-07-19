19.07.2025
Смотреть онлайн Himeji Egrets Women - Тойота Бошоку 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Himeji Egrets Women — Тойота Бошоку . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Отменен
4:29 9:23 15:17 9:24
37 : 93
19 июля 2025
Превью матча Himeji Egrets Women — Тойота Бошоку
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
21
3-х очк. попадания
1
13
Реализовано штрафных
4
12
% реализации штрафных
66.7
75
Комментарии к матчу