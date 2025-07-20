Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Детройт Пистонс - Сан-Антонио Спёрс 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNBA Летняя лига: Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
NBA Летняя лига
Детройт Пистонс
Завершен
19:19 23:34 21:21 21:22
84 : 96
20 июля 2025
Сан-Антонио Спёрс
Смотреть онлайн
Превью матча Детройт Пистонс — Сан-Антонио Спёрс

Команда Детройт Пистонс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Детройт Пистонс Детройт Пистонс
США
Йб Бикерстафф
34
Швеция
Bobi Klintman
49
США
T.J. Bickerstaff
26
США
Zakai Zeigle
20
США
Chaz Lanier
35
США
Tolu Smith
Сан-Антонио Спёрс Сан-Антонио Спёрс
25
Доминиканская Республика
David Jones
16
США
Kyle Mangas
19
США
Dexter Dennis
55
США
Harrison Ingram
15
Сенегал
Ibrahima Diallo
15
Сенегал
Ibrahima Diallo

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
7
13
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
57.7
81.2
Кол-во реализованных бросков
46
48
