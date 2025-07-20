20.07.2025
Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Леонес Де Санто Доминго 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito Nacional — Леонес Де Санто Доминго, 2 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
МСК, 2 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
16:21 23:13 23:16 27:24
16:21 23:13 23:16 27:24
89 : 74
20 июля 2025
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Леонес Де Санто Доминго
История последних встреч
Titanes Del Distrito Nacional
Леонес Де Санто Доминго
1 победа
0 побед
100%
0%
25.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
91:76
Леонес Де Санто Доминго
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
26
3-х очк. попадания
4
2
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
68
57.1
Кол-во реализованных бросков
51
44
Комментарии к матчу