19.07.2025
Argentina Universiade Team - Республика Корея 19.07.2025
матче турнира Summer Universiade: Argentina Universiade Team — Республика Корея . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade
Завершен
10:23 14:21 14:26 12:16
50 : 86
19 июля 2025
Превью матча Argentina Universiade Team — Республика Корея
