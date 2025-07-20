Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NBA Летняя лига : Портленд Трэйл Блэйзерс — Финикс Санз . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Портленд Трэйл Блэйзерс — Финикс Санз

Команда Портленд Трэйл Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Финикс Санз, в том матче победу одержали хозяева.