Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China National Games Women : Sichuan Province Women — Шанхай - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

Превью матча Sichuan Province Women — Шанхай - Женщины

Команда Sichuan Province Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Шанхай - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 августа 2025 на поле команды Sichuan Province Women, в том матче победу одержали хозяева.