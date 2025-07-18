18.07.2025
Смотреть онлайн Sichuan Province Women - Гонконг, Китай 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China National Games Women: Sichuan Province Women — Гонконг, Китай . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
China National Games Women
Завершен
28:21 27:19 26:5 14:27
95 : 72
18 июля 2025
Превью матча Sichuan Province Women — Гонконг, Китай
История последних встреч
Sichuan Province Women
Гонконг, Китай
1 победа
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Sichuan Province Women
144:71
Гонконг, Китай
Комментарии к матчу