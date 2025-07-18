18.07.2025
Смотреть онлайн Germany 3x3 U21 Women - Greece 3x3 U21 Women 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U21 Nations League Women: Germany 3x3 U21 Women — Greece 3x3 U21 Women . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U21 Nations League Women
Отменен
19:7
19:7
19 : 7
18 июля 2025
Превью матча Germany 3x3 U21 Women — Greece 3x3 U21 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
0
% реализации штрафных
42.9
0
Комментарии к матчу