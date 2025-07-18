18.07.2025
Смотреть онлайн Япония (ж) - Новая Зеландия - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Япония (ж) — Новая Зеландия - Женщины, 636 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК, 636 тур
FIBA Asia Cup Women
Завершен
19:17 20:24 22:8 16:13
19:17 20:24 22:8 16:13
77 : 62
18 июля 2025
Превью матча Япония (ж) — Новая Зеландия - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
17
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
5
10
% реализации штрафных
50
66.7
Кол-во реализованных бросков
36
33
Комментарии к матчу