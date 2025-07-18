Смотреть онлайн Япония (ж) - Новая Зеландия - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Япония (ж) — Новая Зеландия - Женщины, 636 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .