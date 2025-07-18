18.07.2025
Смотреть онлайн Черногория - Болгария 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Черногория — Болгария, 14 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 14 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Завершен
19:20 18:16 19:16 14:18 8:6
78 : 76
18 июля 2025
Превью матча Черногория — Болгария
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
20
16
% реализации штрафных
54.1
69.6
Кол-во реализованных бросков
45
43
Комментарии к матчу