Превью матча Мобис Фобус — Сэйкерс

Команда Мобис Фобус в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Сэйкерс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.