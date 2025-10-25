Смотреть онлайн Мобис Фобус - Сэйкерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по баскетболу: Мобис Фобус — Сэйкерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Dongchun Gymnasium.
17:17 25:20 21:26 12:24
Превью матча Мобис Фобус — Сэйкерс
Команда Мобис Фобус в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Сэйкерс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.