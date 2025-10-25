Превью матча Самсунг Тандерс — Донгбу Проми

Команда Самсунг Тандерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Донгбу Проми, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Самсунг Тандерс, в том матче победу одержали гостьи.