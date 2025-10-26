Превью матча Самсунг Тандерс — Goyang Sky Gunners

Команда Самсунг Тандерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Goyang Sky Gunners, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Goyang Sky Gunners, в том матче победу одержали гостьи.