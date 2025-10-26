Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Самсунг Тандерс - Goyang Sky Gunners 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по баскетболу: Самсунг ТандерсGoyang Sky Gunners . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на арене Jamsil Arena.

МСК, Арена: Jamsil Arena
Чемпионат Южной Кореи по баскетболу
Самсунг Тандерс
Завершен
20:22 25:18 22:26 18:17
85 : 83
26 октября 2025
Goyang Sky Gunners
Смотреть онлайн
Превью матча Самсунг Тандерс — Goyang Sky Gunners

Команда Самсунг Тандерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Goyang Sky Gunners, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Goyang Sky Gunners, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Самсунг Тандерс
Самсунг Тандерс
Goyang Sky Gunners
Самсунг Тандерс
1 победа
0 побед
100%
0%
16.11.2025
Goyang Sky Gunners
Goyang Sky Gunners
72:75
Самсунг Тандерс
Самсунг Тандерс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
15
3-х очк. попадания
13
12
Реализовано штрафных
8
17
% реализации штрафных
80
85
Кол-во реализованных бросков
40
44
