25.10.2025

Смотреть онлайн Niki Volou - Proteas Voulas 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияGreece Elite League: Niki VolouProteas Voulas, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Greece Elite League
Niki Volou
Завершен
66 : 76
25 октября 2025
Proteas Voulas
Смотреть онлайн
Превью матча Niki Volou — Proteas Voulas

Команда Niki Volou в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Proteas Voulas, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Niki Volou
Niki Volou
Proteas Voulas
Niki Volou
1 победа
0 побед
100%
0%
27.09.2025
Proteas Voulas
Proteas Voulas
84:87
Niki Volou
Niki Volou
Обзор
Игры 4 тур
27.10.2025
ASA Koroivos
68:82
Викос
Завершен
25.10.2025
Niki Volou
66:76
Proteas Voulas
Завершен
25.10.2025
AO Dafnis BC
78:67
GS Sofadon
Завершен
25.10.2025
Докса Лефкас
77:67
Trikala Basket
Завершен
Комментарии к матчу
