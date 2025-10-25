Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece Elite League : Niki Volou — Proteas Voulas , 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Niki Volou — Proteas Voulas

Команда Niki Volou в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Proteas Voulas, в том матче победу одержали гостьи.