20.07.2025
Смотреть онлайн Team Collier - Team Clark 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ЖНБА Матч Всех Звезд: Team Collier — Team Clark, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
МСК, 1 тур, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
ЖНБА Матч Всех Звезд
Завершен
49:36 33:24 37:35 32:36
151 : 131
20 июля 2025
Превью матча Team Collier — Team Clark
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
32
3-х очк. попадания
20
17
Реализовано штрафных
14
6
% реализации штрафных
100
100
Кол-во реализованных бросков
73
60
Комментарии к матчу