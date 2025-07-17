Смотреть онлайн Ilagan Isabela Cowboys - Cebu Classic 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Ilagan Isabela Cowboys — Cebu Classic . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
8:16 27:14 15:15 30:21
Превью матча Ilagan Isabela Cowboys — Cebu Classic
Команда Ilagan Isabela Cowboys в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Cebu Classic, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.