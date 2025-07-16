Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Стронг Груп - Australia United 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Стронг ГрупAustralia United . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
William Jones Cup
Стронг Груп
Завершен
24:13 23:17 21:20 23:25
91 : 75
16 июля 2025
Australia United
Превью матча Стронг Груп — Australia United

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
18
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
9
6
% реализации штрафных
60
60
