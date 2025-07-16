16.07.2025
Смотреть онлайн Стронг Груп - Australia United 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Стронг Груп — Australia United . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
William Jones Cup
Завершен
24:13 23:17 21:20 23:25
91 : 75
16 июля 2025
Превью матча Стронг Груп — Australia United
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
18
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
9
6
% реализации штрафных
60
60
Комментарии к матчу