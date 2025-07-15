Смотреть онлайн Mexico 3x3 U23 Women - Argentina 3x3 U21 Women 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Mexico 3x3 U23 Women — Argentina 3x3 U21 Women . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени .