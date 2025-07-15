15.07.2025
Смотреть онлайн PUP Radicals - UKSW 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: PUP Radicals — UKSW . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
14:11 12:16 16:12 19:9
14:11 12:16 16:12 19:9
61 : 48
15 июля 2025
Превью матча PUP Radicals — UKSW
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
12
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
7
16
% реализации штрафных
63.6
69.6
Комментарии к матчу