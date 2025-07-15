Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн PUP Radicals - UKSW 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: PUP RadicalsUKSW . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .

Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
PUP Radicals
Завершен
14:11 12:16 16:12 19:9
61 : 48
15 июля 2025
UKSW
Превью матча PUP Radicals — UKSW

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
12
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
7
16
% реализации штрафных
63.6
69.6
