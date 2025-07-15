Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Cook Islands Women - Таиланд - Женщины 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Div.B Women: Cook Islands WomenТаиланд - Женщины . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
FIBA Asia Cup Div.B Women
Cook Islands Women
Завершен
20:22 11:12 14:26 10:21
55 : 81
15 июля 2025
Таиланд - Женщины
Превью матча Cook Islands Women — Таиланд - Женщины

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
1
14
Реализовано штрафных
20
11
% реализации штрафных
71.4
68.8
