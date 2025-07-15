15.07.2025
Смотреть онлайн Cook Islands Women - Таиланд - Женщины 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Div.B Women: Cook Islands Women — Таиланд - Женщины . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
FIBA Asia Cup Div.B Women
Завершен
20:22 11:12 14:26 10:21
55 : 81
15 июля 2025
Превью матча Cook Islands Women — Таиланд - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
1
14
Реализовано штрафных
20
11
% реализации штрафных
71.4
68.8
Комментарии к матчу