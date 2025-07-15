15.07.2025
Смотреть онлайн Qatar B - Стронг Груп 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Qatar B — Стронг Груп . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
William Jones Cup
Завершен
9:21 16:13 14:18 15:29
54 : 81
15 июля 2025
Превью матча Qatar B — Стронг Груп
Статистика матча
2-х очк. попадания
6
23
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
12
8
% реализации штрафных
63.2
50
Комментарии к матчу