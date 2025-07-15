15.07.2025
Смотреть онлайн Budi Luhur Women - MKYC Dragons Women 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами - Женщины: Budi Luhur Women — MKYC Dragons Women . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами - Женщины
Завершен
9:25 9:11 5:8 10:3
9:25 9:11 5:8 10:3
33 : 47
15 июля 2025
Превью матча Budi Luhur Women — MKYC Dragons Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
7
11
3-х очк. попадания
1
6
Реализовано штрафных
7
4
% реализации штрафных
41.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
15
16
Комментарии к матчу