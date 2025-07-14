Смотреть онлайн Japan U25 - Strong Group Ph 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Japan U25 — Strong Group Ph, 3 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
11:21 22:18 18:22 16:18
Превью матча Japan U25 — Strong Group Ph
Команда Japan U25 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Strong Group Ph, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.