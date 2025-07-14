14.07.2025
Смотреть онлайн Tagawa - Xin Hua Novu Blaze 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — NBL, Division 1: Tagawa — Xin Hua Novu Blaze . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
NBL, Division 1
Завершен
19:16 13:12 10:16 21:17
63 : 61
14 июля 2025
Превью матча Tagawa — Xin Hua Novu Blaze
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
16
3-х очк. попадания
2
7
Реализовано штрафных
9
8
% реализации штрафных
42.9
66.7
