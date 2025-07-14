14.07.2025
Смотреть онлайн Latvia 3x3 U23 Women - Serbia 3x3 U23 Women 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Latvia 3x3 U23 Women — Serbia 3x3 U23 Women . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:50 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
14:13
14:13
14 : 13
14 июля 2025
Превью матча Latvia 3x3 U23 Women — Serbia 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
2
% реализации штрафных
0
40
